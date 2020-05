Immer weniger glauben an große Rolle Österreichs in der Welt

Groß ist die Skepsis aber auch in Sachen EU: Zwei Drittel der Befragten schließen aus, dass es im Jahr 2020 die „ Vereinigten Staaten von Europa“ geben wird. „1986 war die Skepsis zu Europa schon groß, aber mittlerweile haben die Österreicher aufgrund der andauernden Krise der EU eine starke Eurosklerose. Obwohl die europäische Einigung bereits weit fortgeschritten ist, gibt es quer durch alle Altersgruppen eine große Skepsis und Ablehnung“, sagt der Meinungsforscher. Geblieben sei aber die Hoffnung auf Frieden in Europa, nur jeder Fünfte bezweifelt, dass auch noch 2020 Frieden in Europa herrschen wird. „Obwohl die Menschen 1986 noch optimistischer waren, nur wenige Jahre vor Ausbruch des blutigen Krieges am Balkan. Heute glaubt vor allem die Generation 50+ weiter an ein friedliches Europa.“