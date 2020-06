Krise und Wohnungsnot: Junge ziehen später aus

Nicht nur Bequemlichkeit hält so viele junge Menschen zu Hause. Oft ist es die schlichte Notwendigkeit. Das Klischee vom faulen “ Nesthocker” trifft immer seltener zu. Seit Beginn der Wirtschaftskrise ist die Arbeitslosigkeit bei den Jungen europaweit gestiegen. Hinzu kommt eine prekäre Lage am Wohnungsmarkt.

Marie-Christine ist also kein Einzelfall. So muss auch der 30-jährige Angestellte Marco mit seiner Freundin bei ihren Eltern einziehen, weil das Paar keine leistbare Wohnung in Wien findet. Und der 25-jährige WU-Student Hassan teilt sich trotz unzähliger Nebenjobs mit seinem kleinen Bruder ein Zimmer im elterlichen Heim.