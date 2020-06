Immer mehr Akademiker auf Jobsuche

Akkurat gekleidet, bestimmt in der Stimme, legt er los: "Mit 30 Jahren immer noch von den Eltern finanziell abhängig zu sein – das ist nicht lustig. Das nagt am Selbstwertgefühl." Andreas P. ist einer der vom KURIER Befragten, der weder genannt noch fotografiert werden will. Erzählen aber will er. Andreas P. ist einer von 20.265 arbeitslosen Akademikern in Österreich.

In Relation zu den derzeit 472.539 Menschen ohne Job stellen Uni- und FH-Absolventen mit rund vier Prozent zwar eine verschwindende Minderheit dar; schwache Konjunktur und schlechte Wirtschaftsprognosen lassen die Zahl jedoch stetig steigen.