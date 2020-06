Die Menschen des Jahres 2014

War das ein Trara. Da stand ein Mann als Frau mit Vollbart auf der Bühne, sang inbrünstig die Ballade "Rise like a Phoenix"– und gewann den Song Contest 2014. Conchita Wurst (alias Tom Neuwirth) war über Nacht europaweit bekannt. Euphorie und Nationalstolz waren groß. So twitterte ÖVP-Minister Andrä Rupprechter: "Unsere Wurst ist die Beste!" Auch andere Politiker wollten am Erfolg mitnaschen. SPÖ-Regierungschef Werner Faymann lud die Sing-Siegerin in das Kanzleramt. Dort tat er kund: Wursts erster Platz enthalte "auch eine Botschaft an die Menschen in Richtung Toleranz, Liebe und Lebensfreude.

Die Botschaft richtet sich ganz eindeutig gegen Hass und für den Frieden". Manche stellten Österreich gar als Hort von gegenseitigem Respekt und Akzeptanz dar. Tatsächlich polarisiert Wurst. Viele feinden die 26-jährige Künstlerin nach wie vor an, weil sie nicht "der Norm" entspreche. Sie ließ und lässt sich davon nicht beirren: "Ich bleibe bei dem, was ich kann – meine Meinung sagen und singen." Und so trat sie im Oktober im Europa-Parlament in Brüssel auf, kämpfte für das Adoptionsrecht von Homosexuellen und gegen Diskriminierung. Im Jänner wird Conchita Wurst bei der Golden-Globes-Verleih-Zeremonie in Los Angeles sein.