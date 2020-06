Ibiza-U-Ausschuss: Das sagen die Fraktionsführer vor dem Startschuss

Nina Tomaselli von den Grünen sagt, "wir sind bei einer Zwischenstation. Eine Reise hat begonnen in den finstersten Ecken". In diese Ecken wollen die Grünen Licht bringen. "Waren das entsetzliche Behauptungen oder Tatsachen", fragt Tomaselli sich selbst. Wenn letzteres der Fall ist, so hätten wir in Österreich ein "Problem." Die Fragestellung laute zudem: "Können sich Reiche Gesetze kaufen".

Danach gefragt, ob der U-Ausschuss Probleme mit dem Regierungspartner ÖVP nach sich ziehen könne: "Für uns Grüne ist Aufklärung wie bei keiner anderen Partei in der DNA." Es spiele deshalb auch keine Rolle, "ob wir auf der Oppositions- oder Regierungsbank sitzen".

Als nächstes am Wort ist Wolfgang Gerstl, Fraktionsführer der ÖVP im U-Ausschuss.

"Fassungslos" sei man vor einem Jahr vor den Bildschirmen gesessen. "In Ibiza wurden Dinge geredet, die es gilt heute lückenlos aufzukläre", so Gerstl. Welche Forderungen gab es davor, welche danach. Es handle sich um den "größten Vertrauensbruch der II. Republik. Die FPÖ hat sich um Kopf und Kragen geredet."

Es gehe nicht nur um "kleinkriminelle Handlungen", sondern es gehe um "Moral". Es gelte das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Repräsentanten wieder herzustellen, so Gerstl. Das Kontroll-Instrument des U-Ausschuss' solle auch nicht von der Opposition dazu verwendet werden, "um Kleingeld zu machen".

Es solle eine "neue Moral in die Politik" Einzug halten. Dem von Nina Tomaselli unterstellten Gesetzeskauf unter Türkis-Blau kontert Gerstl. "Wir sehen keine Hinweise,dass es zu Rechtswidrigkeiten seitens der Regierung gekommen ist." Das Ibiza-Video habe die zwei Seiten der FPÖ gezeigt.