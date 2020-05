Wie kam es zum "not distressed"-Gutachten?

Im Hypo-U-Ausschuss werden heute höchstrangige Vertreter der Bankenaufsicht befragt. An der Reihe sind Nationalbank-Vizegouverneur Andreas Ittner und FMA-Vorstand Helmut Ettl. In Ittners Verantwortung fällt ein umstrittenes Gutachten zur Hypo 2008 - Stichwort: "not distressed" - das der Skandalbank staatliches Partizipationskapital ermöglichte. Die OeNB verteidigt die Einschätzung bis heute.

Wir berichten live aus dem Parlament.