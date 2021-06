Hypo: Kulterer zum Schweigen verdammt

Zeuge sieht keine Abhängigkeit der Confida von der Hypo

Lugar ( Team Stronach) sagt, dass die Confida mit der Hypo mitgewachsen sei. Man könne doch sagen, dass sie von der Hypo abhängig gewesen war, so der Abgeordnete. "Das kann man überhaupt nicht sagen", so Groier. Die Confida hätte schon Zweigstellen in Südosteuropa gehabt, da sei die Hypo "noch ein kleine Landesbank "gewesen. Sie seien eigenständig in diese Länder gegangen und seien noch immer dort.