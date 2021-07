Hypo-U-Ausschuss beendet erste Runde

Gespräch mit Ederer in Wiener Hotel

Krainer ( SPÖ) will mehr über das Gespräch mit Ederer wissen. Inhalte wisse er nicht mehr, sagt Moser. "Wo war das?", fragt Krainer. "In Wien", antwortet der Zeuge. Krainer will den Ort genauer wissen. Moser blickt zur Vertrauensperson. "Er wird das nicht wissen", stellt der Abgeordnete fest. Wo genau wisse er nicht mehr, meint schließlich der Zeuge. "Ich nehme an in einem Hotel."