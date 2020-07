Hypo: Das Ende eines Geschäfts-Modells

Jörg Haider, als Kärntner Landeshauptmann im Mai 2007

Aber welcher Landeshauptmann, von Medien gern zum "mächtigen Landesfürsten" hochstilisiert, will bloß ein "Verwaltungsorgan" sein? Sie wollen Gestalter sein. Und das kostet. Also wurden die Länder kreativ. Sie verkauften Krankenhäuser und andere Immobilien an Landesgesellschaften, die die Käufe mit Schulden finanzierten, für die die Länder haften. Sie finanzieren Projekte über landeseigene Hypo-Banken. Die Haftungen dafür drehte die EU zwar ab, aber es müssen Altbestände an Anleihen von 18 Milliarden bis 2017 ausbezahlt werden. Diese Altschulden müssen sie bis September 2017 "refinanzieren" , sprich, neues, und jetzt vermutlich teures Geld dafür auftreiben.

Insgesamt sind die Länder gemäß einer Aufstellung von Ende 2012 mit der gewaltigen Summe von 90 Milliarden Euro auf dem Kapitalmarkt unterwegs. Sie sind implizit immer im Windschatten der guten Bonität des Bundes gesegelt, sie zahlten wenig Zinsen.

Jetzt zog Schelling den Bundes-Paravant weg. Die Kreditwürdigkeit der Länder sinkt. Moody’s hat Kärnten auf nahe Ramschniveau abgestuft, Klagenfurt bittet den Bund um günstige Kredite. Niederösterreich hatte die Rating-Agentur bereits im Haus, Tirol und Vorarlberg sind im Visier. Sobotka fürchtet für Niederösterreich Mehrkosten von 400 Millionen. Falls die Länder überhaupt noch Geld kriegen. So sagt das Schweizer Investmenthaus Nebag: "Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass in Österreich eine Garantie eine Garantie ist. Das wird für alle österreichischen Bundesländer zu Nachteilen auf dem Kapitalmarkt führen. Wir werden jedenfalls bis zur Klärung der Haftungsfragen rund um Heta nicht mehr in staatliche österreichische Schuldner investieren." Der Schweizer Firma werden sich wohl andere anschließen. Die Hypo-Anleihen, die jetzt geschnitten werden sollen, galten als "mündelsicher" und wurden bevorzugt von risiko-aversen Investoren genutzt – siehe deutsche Landesbanken oder Versicherungen. Die werden ihre Lehren aus dem Vorfall ziehen.

Dieses brandheiße Thema wird mit dem Gespräch zwischen Schelling und Sobotka am Montag lange nicht erledigt sein. Österreich wird sein schlampiges Bund-Länder-Verhältnis auf eine kalkulierbare, rechtsverbindliche Basis stellen müssen – schon, um als Finanzplatz wieder verlässlich zu erscheinen.