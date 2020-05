Hundstorfer bremst bei Politikergagen

Die Diskussion kommt so regelmäßig wie Weihnachten: Sollen die Gehälter der Politiker im kommenden Jahr erhöht werden? In Sparzeiten kommt das gar nicht gut an – weshalb Sozialminister Rudolf Hundstorfer am Dienstag vorpreschte: Er sei dafür, dass die Politikergehälter um einen geringeren Wert angehoben werden als gesetzlich vorgesehen. „Es wird sicher nicht den vollen Inflationsausgleich geben“, ließ er dem KURIER ausrichten. „Das wäre das falsche Signal.“