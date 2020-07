Hofer im U-Ausschuss - Was wusste Straches Stellvertreter?

Der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker kündigt an, dass Ex-FPÖ-Minister Norbert Hofer nicht so viele Erinnerungslücken haben wird, wie es Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel in der Vorwoche hatten. Der FPÖ-Fraktionführer versichert, dass bei den Postenbesetzungen, die Hofer in seinem Ressort veranlasst hat, alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Das wolle er heute herausarbeiten bei der Befragung.