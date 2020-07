Hofer im U-Ausschuss: "Ich habe kein Geld genommen"

Der erste in der Fragerunde ist der ÖVP-Mann Wolfgang Gerstl. Gerstl möchte wissen, wie Hofer von Ibiza-Video erfahren hat.

Hofer antwortet, dass er auf dem Weg nach Innsbruck vom Video erfahren hat. Er hatte am frühen Morgen gesehen, dass er in der Nacht zwei Anrufe von Kurz hatte. Er schildert, dass er am Freitagvormittag dann einen weiteren Anruf von Kurz bekam, der fragte: "Was machen wir jetzt?"

Hofer antwortete, dass er am Weg nach Innsbruck sei. Der Kanzler sagte: "Was machen wir mit dem Video?". "Welches Video?", fragte Hofer.

Der Ex-FPÖ-Minister hat dann das Video, wie alle anderen Österreicher, am späten Nachmittag gesehen. Strache habe ihn nicht informiert. Er habe den Ex-Vizekanzler erst kurz vor seinem Rücktritt am Samstagvormittag gesehen, wo er an seiner Rücktrittsrede feilte.

Gerstl will wissen, ob Strache jemals vor Hofer von der Übername der Kronenzeitung gesprochen habe. "Nein, das habe Strache nie gemacht". Hofer habe sich damals über Straches Aussage über Hans Peter Haselsteiner und die Strabag im Video Gedanken gemacht.