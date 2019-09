Hofer gegen Meinl-Reisinger: Live ab 20.15 Uhr

Wie hält es Norbert Hofer mit den Identitären? Was genau meint der FPÖ-Parteichef, wenn er von Dekarbonisierung spricht? Wie stellt sich Beate Meinl-Reisinger das mit der CO2-Steuer vor - und warum wollen die Grünen dieses Wort so gar nicht in den Mund nehmen?

Nach den Blitzduellen im ORF bekommen die Spitzenkandidaten der Parteien nun auf Puls 4 Gelegenheit zum ausführlichen Schlagabtausch. Jeweils 45 Minuten lang wird Norbert Hofer zunächst mit Neos-Chefin Meinl-Reisinger und im Anschluss gegen Werner Kogler, den Spitzenkandidaten der Grünen, diskutieren.

Der KURIER ist an dieser Stelle ab 20.15 Uhr live dabei.