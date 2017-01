Am Montag spekulierten Medien, ob Heinz-Christian Strache und sein Vize Norbert Hofer nach Washington reisen (mehr dazu hier), um an der Vereidigungszeremonie Trumps teilzunehmen. Anfragen von zahlreichen Medien blieben unbeantwortet. Erst am Dienstag ließ der FPÖ-Chef über seine Facebook-Seite wissen: "Ich wurde in dieser Woche nach Washington eingeladen." Natürlich nicht ohne einen Seitenhieb in Richtung der Medien, die sich "in eigenartigen, teilweise sogar recht kreativen Spekulationen rund um unsere geplante Washington Reise" üben.

Die Meldung von Strache

Details ließ Strache offen - auch, ob er der Inauguration Trumps am Freitag beiwohnen wird. Einem Zeitungsbericht zufolge sollen Strache, sein Vize Norbert Hofer und FPÖ-Mandatar Andreas Karlsböck am Mittwoch nach Washington fliegen. Die Einladung sei von dem erzkonservativen republikanischen Abgeordneten und Trump-Fan Steve King gekommen, hieß es. Dieser hatte den damaligen Präsidentschaftskandidaten Hofer im Oktober in Wien besucht.

Strache ist laut seinem Posting um eine "positive Gesprächsbasis zur neuen US-Administration bzw. zu US-Kongressabgeordneten" bemüht. Das neue Staatsoberhaut der USA werde er aber nicht persönlich kennenlernen. "Um unnötigen Spekulation gleich einmal vorzugreifen. Ein Treffen mit dem zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump ist nicht vorgesehen", so der FPÖ-Chef.

Straches Sprecher äußerte sich vorerst gegenüber der APA nicht zu dem Posting. Hofers Sprecher wollte "weder bestätigen noch dementieren", dass der Dritte Nationalratspräsident mitfliegt.

Warum wird überhaupt über eine Parteireise diskutiert?

Weil die Inauguration eines US-Präsidenten ein inneramerikanischer Akt ist und Österreich durch den Botschafter Wolfgang Waldner vertreten wird, erklärte das Außenministerium bereits am Montag. Das entspricht dem Usus bei Amtseinführungen von US-Präsidenten und auch dem ausdrücklichen Wunsch des US-Außenministeriums. Die Amtseinführung findet am Freitag in Washington statt.

Die außenpolitischen Avancen der Blauen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Kurz vor der US-Wahl will sich Strache mit einem prominenten Trump-Berater getroffen haben. An dieser Darstellung regten sich kürzlich Zweifel. Auch ein Besuch der FPÖ-Spitze in Moskau hatte zuletzt für kritische Stimmen gesorgt.