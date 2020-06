Heide Schmidt: "Auszug der Neos legitimer Aufschrei"

Sie haben es also wieder getan: Wie schon am Mittwoch zogen es die Abgeordneten der Neos nach kurzem Aufenthalt im Plenarsaal auch am Donnerstag vor, auf der Straße wahlzukämpfen; oder, wie Parteichef Matthias Strolz sagt, „mit den Bürgern zu reden“. Parlamentspräsidentin Barbara Prammer berichtete von „überdurchschnittlich vielen“ eMails und Anrufen erboster Bürger, die in der Parlamentsdirektion ihren Unmut über die demonstrative Diskussionsverweigerung deponierten. Bundespräsident Heinz Fischer sagte in den Salzburger Nachrichten, die Mandatare würden „früher oder später selbst spüren, dass Aktionismus dieser Art allen schadet“.

„Der Auszug war ein starkes Signal, aber er war als demokratiepolitische Notwehr-Aktion einfach notwendig“, sagt Strolz zum KURIER. Nach der Übermittlung der Budget-Unterlagen aus dem Finanzressort hätte man eine Woche lang Tausende Seiten durchgearbeitet, um am Ende gesagt zu bekommen „Sorry, aber die Zahlen stimmen doch nicht.“ Strolz: „Wir wurden schon einmal verschaukelt, vor der Nationalratswahl mit der Hypo. Ein zweites Mal kann man das der Regierung nicht durchgehen lassen. Sonst macht man sich zum Komplizen.“