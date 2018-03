Heftige Debatte zu türkis-blauen Raucherplänen

Am Vormittag wurde das neue Doppel-Budget diskutiert, am Nachmittag standen die türkis-blauen Raucherpläne auf der Tagesordnung. Dass es in der heutigen Nationalratssitzung durchaus kontrovers zur Sache gehen würde, war abzusehen. Die Heftigkeit der Debatte war dann aber selbst für Nationalratsverhältnisse ungewohnt.

"Ich schäme mich für diesen Berufsstand", löste Matthias Strolz eine Reihe emotionaler Wortmeldungen zur heute anstehenden Aufhebung des (geplanten) Rauchverbots in der Gastronomie aus. Wutschnaubend polterte der NEOS-Chef: "Sie handeln wider besseres Wissen und ohne Gewissen. Sie entscheiden sich heute bewusst fürs Sterben."

Gartenschlauch vs. Rückgrat

Jenen ÖVP-Abgeordneten, die in der vergangenen Periode für das Rauchverbot gestimmt hatten, warf er vor, Wendehälse zu sein. Den neuen schwarzen Mandataren attestierte er, aus ihrem Rückgrat einen Gartenschlauch zu machen.