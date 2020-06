Bundesheer: Militärmusik bleibt

Abstriche musste der Verteidigungsminister im Vergleich zu seinen ursprünglichen Plänen bei Kasernenschließungen hinnehmen. Er wollte zunächst 13 Kasernen in ganz Österreich zusperren, die Kaserne in Horn und in Tamsweg werden „vorerst“ aber behalten, betonte Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Der jährliche Betrieb beider Kasernen kostet 600.000 Euro. Experten gehen davon aus, dass sie aber bis 2018 geschlossen werden. Bei der Militärmusik wollte Klug vier Standorte ( Wien, Klagenfurt, Innsbruck, Linz). Künftig soll es nur mehr eine Militärmusik in Wien mit Außenstellen in den Bundesländern geben. „Die neue Struktur ist günstiger“, sagte Klug. Die Militärmusiker werden künftig Zusatzaufgaben in der Katastrophenhilfe und der Grundwehrdienerausbildung übernehmen. Mikl-Leitner verteidigt die Militärmusik als „Bindeglied zur Bevölkerung und als Kaderschmiede“. Auf Nachfrage ergänzte sie: „Kaderschmiede für die Blasmusik.“ Das Heer wird sich von einer großen Anzahl schwerer Waffen trennen. Vom Kampfpanzer Leopard bleiben als Kompromiss nun doch 40 und nicht 34 erhalten. Mikl-Leitner erklärte dies mit Blick auf die Ukraine und die Terrormiliz IS. „Keiner von uns weiß, wie sich die Situation weiterentwickelt“, am Balkan gebe es IS-Dörfer.