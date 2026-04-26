Der oberste Heerespsychologe, Brigadier Christian Langer, über die Frage, wie gut wir als Gesellschaft für Krisen gerüstet, wie fit die jungen Österreicher sind – und wo er „Verwahrlosungstendenzen“ sieht. KURIER: Herr Brigadier, in der Pandemie haben Sie gesagt, Sie hoffen, die Gesellschaft lernt aus der Krise. Wir erleben eine Reihe sich überlagernder Krisen, von der Energie über den Nahen Osten zur Ukraine. Kann man da noch lernen – oder überfordert uns das einfach nur? Christian Langer: Am meisten und nachhaltigsten lernen wir durch das Erfahrungs- und Erlebnislernen. Wir können über vieles nachdenken und reden. Am Ende haben wir durch die medialen Bilder eine Vorstellung, aber keinen unmittelbaren emotionalen Bezug. Wir sehen das am Ukraine-Krieg: Der ist nur ein paar Hundert Kilometer entfernt, und dennoch haben wir mittlerweile eine Distanzhaltung – er betrifft uns weniger. Er wird gedanklich bedeutender, wenn es um unsere Energiekosten geht, wenn Milliardenkredite öffentlich werden und wir das nächste Sparpaket schnüren. Lernen mit Nachhaltigkeit und mit einer Verhaltensänderung können wir nur, wenn wir an eine emotionale Bedeutung anknüpfen – und das ist am eindringlichsten mit eigenen Erfahrungen.

Das heißt, ich kann mich auf Krisen wie Blackouts nur gut vorbereiten, wenn ich sie schon erlebt habe? Sagen wir so: Ich kann Ihnen erzählen, dass das Trinkwasser in Ihrem Hochhaus nur bis zum vierten Stock reicht, wenn Strom und Pumpen ausfallen. Aber wenn Sie das einmal erlebt haben, verändert das Ihr Verhalten nachhaltig – etwa, indem Sie Vorräte anlegen. Im Bundesheer hört man bisweilen, die Erwartungshaltung der Bevölkerung sei zu groß. Die Menschen würden erwarten, dass ihnen der Staat in der Krise Lebensmittel, Trinkwasser und Medikamente vor die Haustür stellt. Ist das so? In unserer modernen Gesellschaft wird vieles delegiert – auch die Verantwortung. Tatsächlich gibt es so etwas wie eine Gesellschaftsverwahrlosung. Sie besteht darin, dass man es als Einzelner gern der Stadt, dem Land oder der Gemeinde überlässt, sich um die Vorsorge zu kümmern. Hier fehlt die offene Kommunikation mit der Bevölkerung. Fragen wie „Was tut der Staat, was tust Du als Individuum – und was leistet Deine Kommune“ müssten intensiver und vor allem vorab besprochen werden. In der Krise ist es zu spät.

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Haben Sie als Experte das Gefühl, dass wir als Gesellschaft resilienter geworden sind? Covid hat gezeigt, dass Zusammenhalt, Nachbarschaft, Selbstorganisation und Miteinander in der Krise weitgehend funktionieren. In den kleinen Entitäten (Gemeinden, Nachbarschaft, etc.) ist viel Gutes passiert. Gleichzeitig stimmt, dass die einander überlappenden Krisen den Menschen die Zeit zum Verschnaufen nehmen. Jeder, der sich ein wenig mit Belastung im Sport oder in der Psychologie beschäftigt, weiß: Wenn auf hohe Anspannungen nicht irgendwann Entspannung folgt, braucht es nicht viel, und man fällt in eine Überlastung bzw. Überforderung. Was meinen Sie? Ich bin ja auch Psychotherapeut und sehe in meiner Praxis, dass die Anzahl der multiplen persönlichen Belastungen deutlich zunimmt. Es bleibt nicht bei Schwierigkeiten in der Familie oder im Job, da kommen meist viele andere Aspekte hinzu und führen damit zu einer Kumulierung der Belastungsaspekte. Die Menschen drehen sich im alltäglichen Themenkreis wie Familie, Job, Kinder, Beziehung, Finanzen und erleben eine gedanklich und emotional aufschaukelnde Situation. Ist das ein Zeichen der Zeit? Also dass die Menschen mit dem Leistungsdruck überfordert sind? Die unglaubliche Fülle und Diversität an Informationen, die auf die Menschen einprasseln, führt zu einer massiven Überforderung. Das Angebot ist üppig und überladen, viele meiner Klienten sagen, sie konsumieren kaum Medien, weil sie die Krisenberichte überfordern. Es ist aus meinem Erleben heraus sicherlich so, dass das Umfeld mit den vielen Informationen wesentlich komplexer geworden ist, und wir Menschen neigen insbesondere in Krisen zu einer Komplexitätsreduktion, um den Alltag lebbarer zu machen. Diese Reduktion gelingt uns vielfach nicht mehr. Sie haben im Jahr zwischen 40.000 und 50.000 junge Männer bei der Stellungsuntersuchung. Wie geht’s denen heute? Von der Zahl der Untauglichen hat sich nicht viel verändert, wobei mittlerweile die Hälfte der Untauglichen auf psychische Ursachen zurückzuführen ist. Was sich stark verändert hat, ist, dass die Belastungen markant gestiegen sind. Sind die jungen Männer früher vermehrt durch eine einzige psychische Einschränkung wie z. B. durch eine Angsterkrankung untauglich geworden, hat die Anzahl der Mehrfachminderungen, also das Vorliegen gleichzeitig mehrerer psychischer Einschränkungen, signifikant zugenommen. Das deckt sich auch mit der internationalen wissenschaftlichen Literatur. Die sieht diesen Trend ebenso.

Wie kann man das erklären? Da kommen mehrere Dinge zusammen. Die Belastungen wie Schule, Arbeitsplatz, Peer-Group etc. wurden mehr, die Familien sind unter Druck. Ich sehe das auch an meinen Klienten: Die Eltern sind mit der Mehrfachbelastung Job, Haushalt, Familie, Schule und Erziehung überfordert. Wo früher Großfamilien ausgeholfen haben, ist man zunehmend alleinerziehend und sozial gefährdet. Aber wir haben doch ein gutes Sozial- und Gesundheitssystem ... Das Problem besteht darin, dass wir bei der Gesundheit immer noch stark auf ein Reparatur-System setzen. Erst wenn grobe Auffälligkeiten da sind, bekommt man den Zugang zum System. Der präventive Ansatz ist wenig vorhanden. Für die vielen Auffälligkeiten haben die bestehenden Einrichtungen aber zu wenig Personal. Sie können nicht allen helfen, die Hilfe benötigen. Sind die Menschen belasteter oder werden heute Dinge diagnostiziert, die früher kein Thema waren? Beim Blick auf die psychischen Einschränkungen gelten die gleichen Kriterien, wie wir sie mit der gültigen internationalen Klassifikation seit mehr als 25 Jahren haben. Natürlich werden wir Diagnostiker zunehmend sensibler und haben vermehrt einen systemischen Blick. Aber die Gesellschaft achtet insgesamt viel mehr auf Defizite und weniger auf Stärken. Junge Menschen mit ADHS können sehr viele Dinge, wenn wir mit dem Ressourcenblick darauf achten. Mein Eindruck ist, dass sich die „Norm“, was wir als akzeptabel finden, verengt hat, dass man schneller „außerhalb der Norm“ ist. Um im Beispiel zu bleiben: Früher hat man ein Kind mit ADHS oft nicht diagnostiziert, sondern versucht, es „mitzunehmen“ und das Verhalten als auffällig aber nicht pathologisch zu etikettieren. Vielfach ist eine Diagnose hilfreich für die Eltern – und sie ermöglicht den Zugang zu Förderungen.

Sind die Effekte der Sozialen Medien bei der Stellung spürbar? Ja. Bei den prinzipiellen Kulturtechniken des Lesens und Schreibens sinkt das Niveau bzw. steigen die Auffälligkeiten. Im Sprachlichen sind die Defizite damit erklärbar, dass sich die ganze Kommunikation ändert. Handys, Social Media, die Emojis: Natürlich verändert all dies das sprachliche Niveau. Im Gegenzug belegen Untersuchungen der Uni Wien, dass bei digitalen Kompetenzen und logischem Denken die Leistungen steigen. Es gibt, wenn man so will, eine gewisse Spezialisierung.