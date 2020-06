Hält das Aus für "Land der Schuldenberge"?

Michael Spindeleggers

Der Meinungsforscher und Politik-Analyst vom OGM-Institut war für den KURIER Zaungast im Hohen Haus, umerste Budget-Rede zu analysieren.

Dem ÖVP-Chef, der bisher nicht gerade als Volkstribun verschrien war, ist es offenbar also tatsächlich gelungen, zu Beginn einen rhetorischen Treffer zu landen. "Das ,Land der Schuldenberge‘ ist ein Wortspiel, das wohl eine Zeit lang diskutiert wird", sagt Bachmayer.

Das ist die gute Nachricht für Michael Spindelegger. Die schlechte lautet: Der erste Satz blieb, befundet Experte Bachmayer, gleichzeitig der einzige, der bei Zuhörern hängen bleiben wird. Denn in den 62 Minuten, die folgen sollten, konterkarierte der ÖVP-Chef seinen einprägsamen Einstieg mit einem ordentlichen Wust an Zahlen und einer vergleichsweise matten Botschaft, die sich laut Bachmayer in dem Satz zusammenfassen lässt: "Ein Schuldenabbau tut eigentlich eh nicht so weh."