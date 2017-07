Im Hochsommer wenden die Parteistrategen gerne die Salami-Taktik an: Scheibchenweise werden die News präsentiert. Am Freitag gaben der neue ÖVP-Bewegungschef Sebastian Kurz als auch der ganz neue Bewegungschef Peter Pilz Neuzugänge auf ihren Wahllisten bekannt.

Kurz lud in Wien-Hernals zum Sportzentrum Marswiese am Rande des Wienerwaldes, wo er in prachtvoller Inszenierung die ehemalige Tiroler Leichtathletin Kira Grünberg als neue ÖVP-Kandidatin der Öffentlichkeit vorstellte . Grünberg hält seit August 2014 den österreichischen Rekord im Stabhochsprung mit 4,45 Meter. Aufgrund eines Trainingsunfalls im Juli 2015 ist sie querschnittgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen.

Listenplatz 1 in TirolIn einem Statement erzählte Parteichef Kurz, er habe Grünberg vor einiger Zeit kennengelernt und sei von ihrer „extrem positiven Lebenseinstellung beeindruckt“ gewesen. Sie wird auf Platz zehn der Bundesliste kandideren – und als Spitzenkandidatin der ÖVP-Tirol. Grünberg: „Ich muss meine Stimme ergreifen, wenn sich die Chance bietet, dass ich mich für Menschen, die Hilfe brauchen, engagieren und einsetzen kann.“ Sie wolle ein Umdenken bei den Menschen schaffen, „weil Behinderung fängt im Kopf an, Barrierefreiheit beginnt im Denken.“

Vier Neue für Pilz

Fast zeitgleich, in einem Wiener Ringstraßencafé, präsentierte Pilz drei „Überläufer“ für seine Wahlliste. Prominentester Neuzugang ist die 29-jährige SPÖ-Mandatarin Daniela Holzinger . Sie will sich um den Arbeitsmarkt kümmern und gegen den 12 Stunden-Tag kämpfen, für dessen Einführung sich Kern stark mache, kritisierte die „SPÖ-Rebellin“.

Neben Holzinger gaben auch Grünen-Kultursprecher Wolfgang Zinggl und Grünen-Budgetsprecher Bruno Rossmann ihren Wechsel zu Pilz bekannt. Damit sind auch die für die Kandidatur nötigen drei Abgeordneten-Unterschriften beisammen. Gemeinsam haben die drei, dass sie bei ihren Parteien keinen sicheren Listenplatz mehr erhalten haben.

Ein Polit-Newcomer ist Pilz’ Anwalt Alfred Noll. Er wird nach eigenen Angaben an prominenter Stelle auf der Bundesliste aufscheinen.

