Graz: Schwierige Bürgermeister-Kür

Siegfried Nagl hat ein Problem. Der von den Wählern abgestrafte ÖVP-Chef will „Kapitän“ in Graz bleiben. Doch dafür muss er erst mehrere Parteien an Bord holen.

Das Wahlergebnis in Graz erlaubt nämlich keine Zweier-Variante. Außer einer, aber die ist ausgeschlossen: ÖVP und KPÖ hätten im Gemeinderat mit 27 von 48 Sitzen die Mehrheit; KPÖ-Frontfrau Elke Kahr ist für dauerhafte Bindungen allerdings nicht zu haben.

Auch über die Bürgermeister-Wahl will Kahr noch „mit den Gremien“ reden. „Wir müssten Vertrauen in den Bürgermeister haben, das hängt davon ab, ob er sich bewegt“, sagt Kahr. In der Wohnungspolitik, bei den Thema Beschäftigung und Soziales müsste er Zeichen setzen. „Ausgliederungen und Belastungspolitik sind mit uns nicht zu machen. Wir sind nicht naiv. Nur weil einer freundlich kommt, heißt das nicht, dass er trotzdem nicht will, dass wir ins offene Messer rennen.“ Offen ist auch noch, ob die KPÖ das Vizebürgermeister-Amt anstrebt. Rechtlich steht ihr das Vorschlagsrecht zu.