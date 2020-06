Grasser zahlt 4000 Euro Miete für Penthouse

Wenn sich ein Sonnyboy eine Sonnenterrasse baut, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dunkle Wolken aufziehen. Vor allem, wenn der Hauptdarsteller KHG heißt und seit Jahren nur mehr mit dubiosen Geschäften in seiner Zeit als Finanzminister in Verbindung gebracht wird. Und die Justiz seit mehr als zwei Jahren ermittelt.

Vor Karl-Heinz Grassers zweitem Auftritt im U-Ausschuss am Dienstag sind Mutmaßungen im Umlauf, der Ex-Politiker habe den Dachboden für sein Luxuspenthouse in der Wiener City zu besonders günstigen Konditionen bekommen – von der Vienna Insurance Group (VIG), vormals Wiener Städtische Versicherung, im Sommer 2004 Konsortialpartner der Immofinanz beim Verkauf der Bundeswohnungen (BUWOG). Das ärgert auch Grassers Anwalt Manfred Ainedter, der schon einmal zu sagen pflegte: "Nicht überall, wo Grasser drauf steht, ist ein Skandal drinnen."

Der KURIER kennt die Eckdaten des Vertrages der Vienna Insurance Group mit Grasser und dessen Ehefrau Fiona Pacifico Griffini-Grasser: Tatsächlich wurde der Hauptmietkontrakt für den Rohdachboden an der Wiener Ringstraße im Spätherbst 2005, also eineinhalb Jahre nach dem BUWOG-Deal geschlossen. Auf 90 Jahre. Mit Weitergaberecht. Die Baugenehmigung der Vienna Insurance Group wäre mit Jahresende 2005 abgelaufen, an einem Selbstausbau bestand dem Vernehmen nach kein Interesse.