Grasser verteidigt wortreich seine "weiße Weste"

17:14 Krainer und Matznetter von der SP haben noch Fragen. Das Leistungsverzeichnis - Besprechungen mit Meischberger und Plech - steht erneut im Zentrum. "Waren Sie da dabei?" - "Bei manchen ja, bei manchen weiß ich es einfach nicht." Bei der Frage nach einem Wicki-Treffen entschlägt sich KHG erneut.

17:11 "Würden Sie die Personen wieder engagieren?" - "Das beantworte ich gerne bei einem Glas Wein, das ist zu theoretisch."

17:10 Petzner läutet die Zusatzfragerunde ein. "Halten Sie Ihre Personalentscheidungen - Hochegger, Meischberger und Plech - heute für einen Fehler?" - Grasser: "Ein Teil davon war sicherlich gut; allein wenn man an das Nulldefizit denken. Man muss die Personen auch differenziert sehen. Plech etwa war unentgeltlich tätig; er hat keine einzige Provision aus dem Finanzministerium bekommen." Hochegger habe auch die die SP gearbeitet, er habe eine der größten PR-Agenturen des Landes betrieben - "da habe ich mir mir nichts dabei gedacht." Heute mag es sein, dass dies anders aussehe. Und Meischberger? "Dass ich enttäuscht bin, habe ich bereits zum Ausdruck gebracht." Mit seinem Gewissen müsse aber jeder selbst auskommen.

17:05 Rosenkranz dürfte jetzt fragen - verzichtet aber in Erwartung von Entschlagungen.

17:04 Ob er denn mit Karl-Ernst Plech intensiven Kontakt gehabt habe - bis 2004, als der BUWOG-Vorgang abgeschlossen werden konnte? "Ja, natürlich, ich habe ihn mehrmals im Jahr gesehen. Freundschaftsverhältnis hatten wir keines." Naturgemäß sei Plech auch in Diskurse auf Expertenebene miteingebunden gewesen; aber nach der Auswahl von Lehman sei dieser nicht mehr mit Interna befasst gewesen.

17:00 Wie und wann es gewesen sei, als er von den Provisionen Kenntnis erlangt habe? 2009 sei das gewesen - und er sei entsetzt gewesen, sagt Grasser. Auch die politischen Konsequenzen hätten ihm Sorge bereitet. "Ich war schockiert, dass das hinter meinem Rücken passiert ist."

16:57 Staffelübergabe an Tamandl. Sie kommt auf Meischbergers Aussagen zurück; dieser habe Grasser ja als "Freund" bezeichnet - wie es in einer Freundschaft vorkommen könne, dass Meischberger knapp zehn Millionen an Provision kassiert habe und KHG dies nicht gewusst habe? "Weil ich immer nur auf die Interessen der Republik geachtet habe und nicht darauf, wie meine Freunde zu Geld kommen. Das zeichnet ja auch eine gute Freundschaft aus."

16:55 "Das ist außerdem nicht mein Mietvertrag", ärgert sich Grasser - KHG soll ja angeblich 4000 Euro für sein Penthouse zahlen, wie der KURIER enthüllt hat.

16:52 Nun will Pilz wissen, wie sich Grasser die Renovierung seines Penthouses um vier Millionen Euro leisten konnte - und warum er nur so wenig Miete dafür zahle? Das habe nichts mit der BUWOG zu tun, so Grasser.

16:51 ZuMandarin jedoch könne er etwas sagen - will aber nicht, meint Grasser: Er müsste sich selbst belasten und sich somit entschlagen.

16:49 Und wieder: "Ich bin der falsche Adressat", sagt KHG. "Hier steht Omega, hier steht Australien - ich kenne das alles nicht."

16:48 Jetzt wird aus einer Liste an Treffen zwischen KHG und Toifl zitiert - bei denen es um die Briefkasten-Firma Mandarin gegangen sein soll. Darin werde Meischberger verschiedentlich tutuliert - als "Frau W." zum Beispiel, um Überweisungen und Kreditverträge zu verschleiern, so Pilz. Grasser weist "diese Unterstellungen mit Vehemenz zurück". Er sehe diese Liste zudem zum ersten Mal.

16:45 Moser ermahnt Pilz, dass er seine Redezeit längst überschritten habe. Pilz beharrt darauf, weitermachen zu wollen. Es gibt drei weitere Minuten für den Grün-Mandatar.

16:44 Darin stehe auch "Die Täter - Meischberger", so Pilz. "Könnten Sie das vorlesen?" - Grasser: "Das sind private Unterlagen, die haben nichts mit dem Beweisthema zu tun."

16:40 Pilz legt ihm Unterlagen vor und fragt, ob es sich um Grassers Handschrift handelt. Grasser bejaht. Laut Pilz geht es um den Entwurf für ein Buchprojekt mit Buchtitelvorschlägen: KHG-Die Vertreibung aus dem Paradies, KHG - Das Leben ist ein Krimi,...

16:38 Die Befragung geht weiter. Pilz ist am Wort.



16:35 Die Pause hält an und der Kaffee ist aus. Der Budgetsaal hat sich bereits merklich geleert. Grasser scheint mit seinen ausschweifenden Antworten einen Teil des Publikums in die Flucht geschlagen zu haben.

16:25 "Sie werden uns im Wesentlichen ohnehin nichts mehr sagen wollen", resigniert Jarolim. Grasser: "Ich kann Ihnen aber dennoch antworten!" - Moser ist entnervt, unterbricht die Sitzung, es wird eine kurze Pause gemacht.

16:22 Grasser verteigt sich, was die 200 Millionen betrifft: Auch Wilhelm Molterer habe in seiner damaligen Funktion als Finanzminister bestätigt, dass die Veräußerung der BUWOG "erfolgreich" gewesen sei; der Verzicht auf die Einweisungsrechte - das Recht, Mieter vorzuschlagen - habe für keinen Verlust gesorgt; die Berechnung des Rechnungshofes sei unrichtig, zitiert Grasser Molterer.

16:18 Ex-Rechnungshofpräsident Fiedler wird jetzt von der SP zitiert - der RH hat ja bekrittelt, dass man beim BUWOG-Verkauf durch den Verzicht auf sogenannte Einweisungsrechte mehr oder minder 200 Millionen Euro verschenkt habe. Dies habe Fiedler jetzt nochmals bekräftigt, so die SP.

16:14 Wie es dazu gekommen sei, dass die BUWOG-Provisionen der Lobbyisten mit einem Fixum festgesetzt worden wären - und nicht, wie marktüblich, mit einem Prozentsatz? Mit dieser Entscheidung sei er nicht direkt befasst gewesen, so KHG.

16:10 SP-Jarolim ist wider an der Reihe - er verliest aus jenem Telefon-Abhörprotokoll, das von Gesprächen KHGs angefertigt wurde; es geht dabei um einen Deal mit der Raiffeisen Oberösterreich. KHG wirft sogleich ein, dass die Protokolle rechtswidrig aufgenommen worden wären. Inhaltlich gebe er aber natürlich dennoch gern Auskunft - es habe sich nur um einen "Maklergeschäftsfall" gehandelt.

16:07 Der Inhalt des Schriftstückes: das Vorkaufsrecht des Landes Kärnten. "Die Vereinbarung liest sich ja sehr schön - ich würde sie ja gerne vorlesen, wenn dafür die Zeit wäre", sagt Grasser dazu. Petzer reagiert weniger amüsiert denn verärgert auf diese Aussage - ihm geht es darum, wer die Beilage zum Schriftstücks, nämlich die Warnung der Beamten, der Vorkaufsrechts-Vertrag wäre rechtlich nicht haltbar, verfasst und abgezeichnet habe. Grasser: "Ich kenne das Schriftstück nicht, habe es damals nie gesehen." Die politische Verantwortung dafür übernehme er dennoch.

16:04 Kurze Stille - Grasser liest sich ein Schriftstück durch, das ihm Petzner vorgelegt hat. Es geht um einen Schriftenvergelich.

16:01 Grasser amüsiert sich über eine von Petzner vorgelegte Telefonliste, die Nummern seiner Vertrauten auflisten - unter anderem einen "Heini". "Sie könnten dort ja anrufen, um die Person direkt zu fragen, wer sie ist!"

15:58 Jetzt dreht sich`s um die Karibik-Briefkasten-Firma Mandarin, hinter der jüngsten Medienberichten zufolge KHG selbst stecken soll - so die Vermutung der Staatsanwaltschaft. Über sie sollen Meischbergers MIP-Aktien übertragen worden sein. "Ich bin der falsche Adressat für die Frage - der Herr Meischberger war doch vier Stunden lang hier."

15:53 Petzner darf wieder fragen - und will wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen der BUWOG-Provision an Meischberger und der Meinl-International-Power-Investition Meischbergers gegeben habe. "Das müssen Sie den Herrn Meischberger fragen."

15:51 Grasser entschlägt sich das erste Mal - auf die Frage nach seinen Reisen in die Schweiz und Treffen mit Norbert Wicki, dem Vermögensbetreuer von Grassers Schwiegermutter (Stichwort: Schwiegermuttergeld).

15:50 Jetzt kommt der FP-ler auf die Korruptionsvorwürfe, die Grasser direkt betreffen, zu sprechen. Er zitiert aus einer langen Liste aus den Aufzeichnungen Meischbergers und dessen Anwalt Toifl, in denen KHG scheinbar belastet wird.

15:44 Rosenkranz will nun wissen, ob er auch in der Causa Vorkaufsrecht die politische Verantwortung übernehme. Auch das bejaht Grasser.

15:41 Jetzt ist die FP mit Rosenkranz am Wort. Er kehrt wieder zurück zur Vergabe des Beratungsvertrages an Lehman - und für mögliche Indiskretionen in diesem Gremium. "Übernehmen Sie die politische Verantwortung dafür?" "Natürlich", sagt der Ex-Finanzminister. "Wie für den ganzen BUWOG-Verkaufsprozess".

15:38 Die VP-Mandatarin will nun dasselbe wissen, was schon SP-Krainer vor ihr versucht hat - warum denn überhaupt FP-Wohnbausprecher Neudeck in die Vergabe miteingebunden gewesen wäre. KHG widerholt sich: "Das ist ganz normal, dass die Wohnbausprecher der Regierungsparteien da dabei sind." Warum allerdings nur jener der FP anwesend gewesen war, wisse er nicht.

15:35 Jetzt will Tamandl wissen, wie es um das Verhältnis zwischen Grasser und Haider zum Zeitpunkt dieser Entscheidung bestellt gewesen sei. KHG sagt dazu nichts Genaues, nur, dass "er weder Haider, noch Petrikovics oder sonst wem" etwas weitergesagt habe.

15:32 Die VP-Abgeordnete hält dagegen, dass eigentlich ja alles in der Hand KHGs gelegen habe - "Traumüller hat ja gesagt, dass Sie allein die zweite Bieterrunde veranlasst haben." Wie er sich das denn erkläre, was Traumüller so sage? KHG dazu: "Am Ende des Tages entscheidet der Finanzminister alles."

15:29 Tamandl wundert sich, warum es eigentlich keine dritte Bieterrunde gegeben habe. Grasser: "Wir hätte auch eine gemacht, wenn uns das empfohlen worden wäre."

15:26 Tamandl (VP) übernimmt. Während sie mit ihrer Fragstellung beginnt, verlässt die Hälfte der anwesenden Journalisten den Saal - Peter Pilz ruft wider zu einer seiner Zwischen-Pressekonferenzen.

15:25 "Wer hat am 7. Juni davon erfahren, dass die CA Immo nur bis 960 Millionen gehen kann?" - Grasser: "Ich weiß nicht, wer wann davon gewusst hat" - daraufhin zählt KHG alle Beteiligten der Sitzung am 7. Juni auf.

15:22 Welcher Experte Grasser den Ratschlag, eine zweite Bieterrunde zu veranstalten, gegeben habe? Grasser weiß es nicht genau, kann sich nicht festlegen - "laden Sie doch die beteiligten Experten hier in den U-Ausschuss ein."

15:20 Das Frage-Antwort-Spiel scheint sich im Kreis zu drehen - Pilz stellt die selben Fragen, Grasser gibt die selben Antworten.

15:19 Grasser und Pilz werden lauter; der Grün-Mandatar wirft dem ehemaligen Finanzminister "Vernebelung" vor.