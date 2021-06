Grasser-Finanzverfahren: Staatsanwalt macht Druck

Format berichtet weiters, dass Grasser und der Schweizer Treuhänder Norbert Wicki mit Einsprüchen gegen die Arbeit der WKStA abgeblitzt sind. Am 3. März habe der für die Strafsache Grasser zuständige Haft- und Rechtsschutzrichter Philipp Krasa einen "Einspruch wegen Rechtsverletzung des Beschuldigten Karl-Heinz Grasser" abgewiesen. Den "Antrag des Beschuldigten Norbert Wicki auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens" habe Krasa am 16. März abgelehnt. In beiden Fällen komme der Richter zum Schluss, dass die Korruptionsvorwürfe gegen Grasser und dessen Freunde Walter Meischberger und Ernst Karl Plech in der Causa Buwog sowie gegen Wicki als Helfer bei der Vertuschung der Provisionsaffäre rund um den Verkauf von 60.000 Bundeswohnungen im Jahr 2004 berechtigt seien.

Grasser nannte in seinem Einspruch dem Bericht zufolge 44 Zeugen, die beweisen sollen, dass er keine Buwog-Provisionen kassiert hat. "Nach dem Vorbringen des Einspruchswerbers ist nicht zu erwarten, dass der Verdacht gegen ihn durch die Aussagen der beantragten Zeugen entkräftet werden könne", heiße es im Gerichtsbeschluss.

Grasser hat dagegen Rechtsmittel eingebracht, nun liegt der Ball beim Oberlandesgericht ( OLG), sagte Ainedter zur APA. Dem Rechtsvertreter zufolge ging es bei der Sache um ein Schweizer Konto, das die Staatsanwaltschaft seinem Mandanten zuordne, das ihm aber nicht gehöre.