Europas Rote rüsten gegen Merkels Sparkurs

Das Sozialdemokraten-Treffen in Wien nächste Woche hat auch das Ziel, Juncker und sein Programm zu unterstützen und konkrete Vorschläge auszuarbeiten, in welchen Bereichen neue Jobs geschaffen werden können. Bis Weihnachten sollen Projekte auf dem Tisch liegen. Juncker will auch bekannt geben, woher und wie er die Milliardensumme in Umlauf bringen will.

In der EU-Kommission gibt es die Idee, private Investitionen durch die Übernahme von Garantien bzw. Haftungen – etwa über die Europäische Investitionsbank (EIB) – zu unterstützen. Dadurch sollen Kredite an Private günstiger und vor allem in größerem Ausmaß vergeben werden.

Mit dem Treffen in Wien will Faymann aber auch die Zusammenarbeit unter Europas Sozialdemokraten stärken. Dazu der Kanzler: "Wir brauchen eine starke Allianz, die einseitigem Sparen eine Absage erteilt, gleichzeitig aber auch Wachstum und Investitionen fördert. Es geht auch um die soziale Balance in Europa."