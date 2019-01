Gewalt gegen Frauen: Was die Politik dagegen unternehmen will

In der Nacht auf Dienstag wurde die 26-jährige Eyerus E. am Wiener Hauptbahnhof erstochen. Als Tatverdächtiger wurde ihr Adoptivbruder Eyub E. festgenommen. Es war bereits der sechste Mord an einer Frau in den vergangenen fünf Wochen.

In den vergangenen Jahren gab es immer mehr Gewalttaten gegen Frauen, Österreich ist auch eines der wenigen Länder in Europa, in denen mehr Frauen als Männer getötet werden.

Was tut die Politik dagegen?