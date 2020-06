Geschwärzte Akten: "Glatte Sabotage"

Der Sprecher des Finanzministeriums bekräftigte gegenüber dem KURIER, dass nur Daten geschwärzt wurden, die für die Untersuchung nicht relevant sind. Die Entscheidung liege bei den zuständigen Finanzamts-Beamten in Eisenstadt, die die Akten am besten kennen. Das Ministerium habe sich in die Auswahl der „relevanten Daten in keiner Weise eingemischt“.

Dennoch ist die Empörung groß. Auch alle anderen Parteien wollen die Schwärzungen nicht akzeptieren. ÖVP-Fraktionsführer Amon will den Leiter des Finanzamts Eisenstadt in den Ausschuss laden.