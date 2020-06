Gernot Rumpold "geschockt und fassungslos"

Unterm Strich wurden es Freitagabend nach nur einstündiger Beratung drei Jahre Haft wegen Untreue als Beteiligter und falscher Zeugenaussage, nicht rechtskräftig. „Natürlich wusste Rumpold, dass es ein Scheingeschäft gab“, sagte der Richter. Außerdem muss Gernot Rumpold 600.000 Euro an die Telekom zurück zahlen.

In der ZIB2 am Freitagabend zeigte sich Rumpold über das Urteil "geschockt" und "fassungslos". Er sei nicht Hauptangeklagter gewesen und habe drei Jahre unbedingte Haft bekommen, während der Hauptangeklagte nur sechs Monate bekam. Der Staatsanwalt habe versucht, mit "fadenscheinigen Argumenten und anderen Tricks diesen Prozess in Gang zu bringen".

Zuvor hatte der einstige FPÖ-Werber den Prozess in Rundfunk-Interviews als „Politshow“ und „Brot und Spiele für das Volk vor den Wahlen“ kritisiert. Sein Verteidiger Markus Singer versuchte noch, den Richter abzulehnen, weil auf der Homepage des Mostheurigen von Tolstiuks Frau das Logo einer Telekom-Tochter zu sehen ist. Daraus könnte ein wirtschaftliches Naheverhältnis zur Telekom abgeleitet werden. Mit der Erklärung, er sei ein normaler Kunde mit Internet-Anschluss und zahle dafür 40,88 Euro im Monat, wies Tolstiuk den Antrag ab.

Eine letzte Überraschungszeugin brachte keine Entlastung für Rumpold, im Gegenteil. Die Werbeunternehmerin hatte an einem der vier laut Staatsanwalt wertlosen Konzepte mitgearbeitet, für die Rumpold der Telekom 600.000 Euro verrechnet hatte. Der Angeklagte behauptet, sie mit großem Aufwand auf die Telekom zugeschnitten zu haben. Dem konnte die Zeugin bei dem von ihr binnen zwei Tagen für 1300 Euro Honorar entwickelten Telefongewinnspiel, das an Printmedien verkauft werden sollte, nicht zustimmen.

Dabei hatte Rumpolds erkrankte Ex-Frau Erika Daniel noch versucht, die Zeugin zu einer günstigeren Aussage zu bewegen: Diese möge sich doch daran erinnern, wie emsig man gemeinsam an dem Konzept gearbeitet habe, bat Erika Daniel in einer SMS. „Aber daran kann ich mich nicht erinnern“, erklärte die Zeugin.

Staatsanwalt Herbert Harammer dehnte in letzter Minute die Untreue-Anklage gegen Rumpold auf schweren Betrug aus (in beiden Fällen Höchststrafe zehn Jahre Haft). Er soll der Firma Telering Werbeflächen an 120 Fahrrad-Abstellplätzen verrechnet haben, obwohl 20 davon bereits an die Wiener Städtische vermietet waren, Schaden: 52.425 Euro. Das wird später verhandelt.