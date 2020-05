Gemeinde-Bedienstete machen mobil

Nachdem Anfang November ruchbar wurde, dass sich die Politiker im kommenden Jahr ein Gehaltsplus von 1,8 Prozent genehmigen – was diese Woche im Plenum des Nationalrates finalisiert wird – polterte einer los. Wiens Bürgermeister Michael Häupl richtete der Regierung aus: „Ich halte es für keine gute Idee, dass man in Zeiten, wo Bundes-, Landes und Kommunalbediensteten eine Nulllohnrunde verordnet wird, bei Politikern keine macht.“ Dass Wiens SPÖ-Chef so deutlich reagierte, hatte vielleicht auch folgenden Grund: Das Wissen um die Befindlichkeit des Stadtpersonals. Unter den Gemeindebediensteten der Bundeshauptstadt ist der Ärger schon länger groß, dass sie 2013 leer ausgehen sollen.