Ein wütender Graf und "intelligente Abgeordnete"

Nächster Anklagepunkt: Mensdorff habe zu seiner Entlastung eine gefälschte Urkunde vorgelegt, die belegen sollte, dass er in Landons Auftrag 4,7 Millionen Euro in ein Technologie-Projekt in Dubai investiert hatte. Er habe den Beleg von Landon bekommen und in einem Schuhkarton deponiert, sagt Mensdorff. Bei einer Hausdurchsuchung sei er dort übersehen und von ihm nachgereicht worden.

Staatsanwalt Michael Radasztics glaubt hingegen nachweisen zu können, dass Mensdorff die Urkunde nach Landons Tod anfertigen habe lassen. Donnerstag kommt ein Geldbote als erster Zeuge. Von den geladenen BAE-Managern, die eine „kriminelle Organisation“ zur Korruption gebildet haben sollen, gibt es reihenweise Absagen. Das für 17. Jänner geplante Urteil rückt damit in weitere Ferne.