Gegendarstellung

Sie verbreiten seit 25.9.2019 über das periodische elektronische Medium www.kurier.at einen Artikel unter der Überschrift „“Partei war Selbstbedienungsladen“: FPÖ uneins über Straches Spesenkonto“ in welchem es wie folgt heißt:

„Auch der frühere steirische Landesrat Gerhard Kurzmann ( FPÖ) hat sich am Mittwoch in der Kleinen Zeitung zu den Spesenvorwürfen gegen Heinz-Christian Strache geäußert. Das ist besonders brisant, weil der 65-Jährige früher Rechnungsprüfer der Bundespartei war. Rund um den gefallenen FPÖ-Obmann habe es immer Gerüchte unsauberer Geldverwendung gegeben, sagte Kurzmann, heute Dritter Landtagspräsident in der Steiermark.“.

Diese Behauptung ist unvollständig. Gerhard Kurzmann war zu keinem Zeitpunkt der Obmannschaft des Heinz-Christian Strache Rechnungsprüfer der Bundespartei Freiheitliche Partei Österreichs ( FPÖ) - Die Freiheitlichen.“