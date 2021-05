Gegen Verschwörungstheorien: So rüsten sich Politiker für den Sommer

„Bill Gates will uns Chips implantieren“

In Internetforen mutmaßen Verschwörungstheoretiker, Bill Gates wolle Mikrochips unter die Haut der gesamten Weltbevölkerung implantieren, um so die absolute Kontrolle und Daten über die Menschheit zu erlangen

5G-Handymaststrahlen begünstigen die Ausbreitung der Pandemie

Die Installation von 5G-Handymasten soll im Epizentrum der Pandemie, im chinesischen Wuhan, zeitlich mit dem Ausbruch des Virus zusammengefallen sein. Eine andere Theorie besagt, dass das Virus absichtlich verbreitet wurde, um die Folgen von 5G zu vertuschen

Covid-19 ist nicht schlimmer als Grippe

In zahlreichen Interviews mit Medizinern in sozialen Medien wird erklärt, dass das Coronavirus nicht so dramatisch sei, die Grippe sei genauso schlimm. Es gehe auch nur um das Geschäft mit Tests, riskanten Arzneimittelstudien und um die staatliche Durchsetzung einer Impf-Orgie

Meditation und Esoterik helfen

In sozialen Netzen taucht immer wieder das Argument auf, wonach eine gleichzeitige, weltweite Meditation zur „endgültigen Auslöschung“ des Coronavirus führen würde. Oder gegen Corona hilft laut der Numerologie, die Zahl 537354 zu murmeln. Das sei eine Zauberformel von einem Wesen aus einer unsichtbaren Welt

Westliche Impfstoffe sind schlecht, die aus Russland und China gut

Am Westbalkan wurden Desinformationen gestreut, wonach Impfstoffsicherheit und Nebenwirkungen der westlichen Impfstoffe schlecht seien. Das hatte ein sinkendes Vertrauen in der Bevölkerung erzeugt. In Sozialen Medien und TV-Kanälen wurde andererseits ein positives Bild des russischen und chinesischen Impfstoffs erzeugt