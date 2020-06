Eine zweite Reifeprüfung

Anita Müller

Tel Aviv

Isaak

Der Wiener18, arbeitet imCohen Altersheim in. "Freunde haben mir dentoll geschildert, und ich habe bemerkt, dass sie sich durch denmenschlich verändert haben, reifer geworden sind. Ich habe gehofft, dass ich tauglich bin, damit ich auch zumgehen kann" , erzählt. Er hat sich für Altenbetreuung oder den pädagogischen Dienst gemeldet, denn es war ihm wichtig "mit Menschen zu arbeiten".

Die Arbeitszeit im Altenheim beträgt 40 Stunden pro Woche, die Bezahlung 630 Euro im Monat. Die Eltern schießen 200 Euro zu, sonst geht es sich nicht aus. Isaak wohnt in Untermiete in Tel Aviv. Seine Aufgaben als Seniorenbetreuer sind teils die üblichen – mit alten Menschen spazieren gehen, einkaufen, sie zum Arzt begleiten. Ihnen mit der Bedienung des Computers helfen. Das Spezielle an Isaaks Aufgabe: "Viele Senioren kommen aus Wien, sie sind nach Israel emigriert und wollen über Wien reden. Manche sagen mir, dass sie Wien lieben, und dass es in ihrem Herzen ist. Manche verbinden aber auch negative persönliche Erlebnisse mit Wien."

Isaak kennt viele Geschichten. Seine Schützlinge erzählen ihm ihr Leben, ihre Familiengeschichte. Sie fragen ihn, wie es heute in Wien ist, ob es immer noch Antisemitismus gibt. "Alle, auch die, die ungern an Wien zurückdenken, schätzen die Arbeit der Gedenkdiener und sind sehr dankbar dafür", erzählt Isaak. "Ich habe eine Dame, die war Hebräisch-Lehrerin und gibt mir gratis Nachhilfestunden." Dieses "Geben und Nehmen" fasziniert Isaak, er denkt ernsthaft daran, Sozialarbeit zu seinem Beruf zu machen und, zurück in Wien, eine einschlägige Fachhochschule zu besuchen. "Die Arbeit beim Gedenkdienst ist wunderbar, das war die beste Entscheidung", schwärmt Isaak.