Gassauer in Erklärungsnot

In der weiteren Befragung durch die Abgeordneten sagte Gassauer, die vier Konzepte von Gernot Rumpold habe er im Jahr 2004 bekommen. "Ich habe sie sicher bekommen und durchgelesen. Was drin steht, kann ich mich nicht mehr erinnern." Er habe die Konzepte abgelegt, der Auftrag sei auch durch die interne Revision der Telekom geprüft worden, die nichts daran gefunden habe. Wo die Konzepte jetzt seien, wisse er aber nicht.



Den Preis von 600.000 Euro brutto für die Konzepte sieht Gassauer nicht als übertrieben an. Bei Konzepten könne auch ein Blatt eine Milliarde wert sein, meinte er. Befragt zum Verdacht der Staatsanwaltschaft, dass parallel eine Parteienfinanzierung der FPÖ mit Telekom-Geldern via Rumpold bzw. dessen Agentur stattgefunden habe, sagte Gassauer, er habe keine Parteienfinanzierung durchgeführt. Er sei auch weder FPÖ- noch BZÖ-Mitglied.



Nach seiner Telekom-Tätigkeit wurde Gassauer Geschäftsführer beim Postbus. Auf den Vorhalt von Medienberichten über seine Bestellung, dass er als "Gorbachs Mann" gelte, aber auch gute Kontakte zur ÖVP haben solle, blieb Gassauer dabei, er könne das nicht nachvollziehen.



Im April 2008 hatte Gassauer sein Mandat als Geschäftsführer der ÖBB-Postbus zurückgelegt. Die damals gegen Gassauer kolportierten Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Kreditkartenabrechnung "ergaben nach eingehender Prüfung kein Fehlverhalten des ausscheidenden Geschäftsführers", erklärten die ÖBB offiziell. Gassauer war im März vorgeworfen worden, er habe nach einer gelungenen Sitzung mit einer firmeneigenen Kreditkarte in einem Striplokal gezahlt.



Der U-Ausschuss legt aufgrund der Osterferien bis 11. April eine Pause ein. Die Zeugen für den 11. und 12. April werden am Rande der Nationalratssitzung am 28. März beschlossen.