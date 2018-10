Für die Regierung sollen Arbeitslose mobiler werden

Der Bundeskanzler leitete die Passage seiner Rede am Samstag mit einer Erzählung von einer Bergwanderung ein. Ein Hüttenwirt habe ihn, damals noch Außenminister, um Visa für acht Nepalesen gebeten, weil er in Österreich keine Arbeitskräfte für seine Berghütten finde.

Der politische Schluss, den Kurz in seiner Rede zum Jahrestag des türkisen Wahlsiegs zog: „Wir können nicht zuschauen, dass es im Westen offene Stellen gibt, und im Osten die Arbeitslosigkeit steigt.“ Besonders von jungen, ungebundenen Menschen und anerkannten Flüchtlingen forderte Kurz „mehr Mobilität“ und kündigte eine Reform der Arbeitsvermittlung durch das Arbeitsmarktservice an. Kurz: „Wir werden das ändern, das AMS reformieren und sicherstellen, dass die Vermittlung in Österreich wieder besser wird.“