Die grüne Galionsfigur geht fremd

Finanziell ist die Mini-Partei für die Grünen keine Gefahr – das Wahlkampfbudget beträgt 15.000 Euro. Punkten will „Der Wandel“ mit der Forderung nach „einem guten Leben für alle“. Für einen Mindestlohn von 1500 Euro, 1000 Euro Mindestsicherung und höhere Steuern auf Kapitaleinkünfte treten die Neulinge ein. In den nächsten Tagen will Platsch potenzielle Wähler davon überzeugen, dass Wandel not tut. Meissner-Blau ist noch etwas skeptisch: „Ob das gelingt, ist eine andere Frage.“