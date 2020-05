Stronach krempelt Partei komplett um

Mit Nachbaur tritt eine Frau das Polit-Erbe von Frank Stronach an, die in ihrem Umfeld als charmant und zielstrebig beschrieben wird. Die Steirerin wollte seit geraumer Zeit in die Politik. Frank machte es möglich. „Weil Kathrin so begeistert war, habe ich die Partei gegründet“, sagt er. Jetzt hat die Juristin fünf Jahre Zeit, aus Freigeistern (O-Ton Nachbaur) eine Partei zu formen. Politische Mitbewerber sind von ihr weniger angetan: Nach einem TV-Interview postete der oberösterreichische SP-Chef Josef Ackerl auf Facebook: „Die Stronach-Tussi ist eine Beleidigung für Österreich.“ Das Team Stronach forderte eine Entschuldigung – und bekam sie.