FPÖ-Parteitag: Strache teilt gegen die Medien aus

Über eine Stunde lang sprach Heinz-Christian Strache zu den Delegierten am 32. Bundesparteitag der FPÖ. Gleich zu Beginn stellte Strache klar, dass sein Slogan „Österreich zuerst“ nicht von Trumps „America first“ abgekupfert sei. „Das war immer schon unsere Position, wenn, dann hat Trump bei uns abgeschrieben“, sagte Strache. Gleichzeitig stellte der FPÖ-Chef klar, dass der neue US-Präsident kein Vorbild für ihn sei. Allerdings treffen sich Trump und Strache bei der Schelte für den Medien, die sich wie ein roter Faden durch Straches Rede zog. Von „Fake news“ und „manipulativer Berichterstattung“ war in Klagenfurt öfters die Rede. Beginnend vom Start des Bundespräsidentenwahlkampfs mit Norbert Hofer, wo die etablierten Medien dem blauen Kandidaten keine Chance gaben und das Establishment am Ende „gerade noch einmal Glück gehabt hat, dass der freiheitliche Kandidat abgewehrt wurde.“

Verzerrung wirft Strache den Medien auch bei der Berichterstattung über die „Wunderwuzzis“ Kern und Kurz vor, wie überhaupt Rot-Schwarz mit entsprechend Kritik bedacht wurden. Natürlich bei der Zuwanderung, wo die Regierung laut Strache „die Bevölkerung austauscht“ (Österreicher gegen Muslime, Anm.), bei der Rückkehr von „Schlächtern und Mördern“ aus Kriegsgebieten, die lediglich eine Fußfessel bekommen sollen bis hin zur Mindestsicherung für Asylwerber, während Bundeskanzler Kern die Pensionisten links liegen lässt, so Strache.

Eurofighter

Stellung nimmt Strache auch zum Thema Eurofighter. „Wir waren damals (zum Zeitpunkt des Ankaufs, Anm.) die freiheitliche Basis, aber nicht in der Führungsebene“, sagt Strache. Und die Basis hätte den Ankauf von vornherein kritisiert, sagt der freiheitliche Parteichef. Die Rückabwicklung des Kaufs hätten dafür seinerzeit Alfred Gusenbauer und Norbert Darabos sicherstellen müssen, so Strache weiter.

Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Lob gab es vor allem für die freiheitlichen Landesobmannstellvertreter – Tschürtz im Burgenland und Haimbuchner in Oberösterreich, so wie Strache gern von seinem Erfolgsteam spricht. „Wir haben Ministerkandidaten und werden sie auch brauchen“, sagt Strache in Hinblick auf die nächsten Nationalratswahlen und kündigt an, von Platz drei auf Platz zwei kommen zu wollen und „wenn ein Wunder geschieht, werden wir sogar stärkste Kraft“. Auf Umfragen gebe man sowieso nichts, so der FPÖ-Chef.

Zum Abschluss erklärte er noch „I mog die Leit‘“ – die Delegierten quittierten Straches Rede mit Standing ovations.