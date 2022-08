FPÖ Oberösterreich: "Eignen uns weder als Putschisten, noch als Parteirebellen"

Nach den Turbulenzen in der FPÖ haben gestern, Dienstag, die Wiener Freiheitlichen per Aussendung erklärt, sie stünden hinter Herbert Kickl. Nun melden sich auch Oberösterreichs Blaue zu Wort.

„Wir haben als FPÖ Oberösterreich unmittelbar nach den tragischen Ereignissen der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass wir aus Rücksicht auf die Familie keine weiteren öffentlichen Kommentare dazu abgeben. Was darüber hinaus reichende mediale Spekulationen über Vorgänge innerhalb der FPÖ angeht, kann ich versichern, dass wir als FPÖ Oberösterreich sowohl inner- als auch außerparteilich den offenen demokratischen Dialog pflegen und insbesondere in diesen Krisenzeiten unsere ganze Kraft auf eine konstruktive Regierungsarbeit zum Wohle der Oberösterreicher richten", teilt der oberösterreichische FP-Chef Manfred Haimbuchner ebenfalls in einer Aussendung mit.

Und er fügt hinzu: "Wir eignen uns daher weder als Putschisten, noch als Parteirebellen“, so FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner".