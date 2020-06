FPÖ: „Neue“ sind schwere Bürde für Strache

Heinz-Christian Strache hat mit dem endgültigen Rückzug des Dritten Präsidenten Martin Graf aus der Politik Ballast abgeworfen. Doch nur 24 Stunden später übernimmt der FPÖ-Chef ein schweres Erbe – die skandalgebeutelte und vom Wähler am 3. März mit Abwahl als Nummer 1 bestrafte FPK kehrt in die Mutterpartei zurück. Am Freitag wurde der Akt in Pörtschach vollzogen. 97,3 % der 300 Delegierten stimmten für die Wiedervereinigung. „Ein Tag der Freude“ für Strache. Trotz rot-schwarz-grüner Regierung befand er: „ Kärnten freiheitlich und ungeteilt.“ Bemerkenswert: Die Ex-Regierenden Gerhard Dörfler und Harald Dobernig sowie Ex-Parteichef Uwe Scheuch fehlten.

Wie keine andere Polit-Gruppierung in Kärnten beschäftigen die Blauen und vormals Orangen die Justiz. Allein der Name Dörfler scheint mehrmals im PC der Ermittlungsbehörde auf: Von der umstrittenen Wahlbroschüre 2009 über das Asylwerber-Heim Saualm und die Vergabe von Bauaufträgen („Mister ein Prozent“ ) bis zu nicht minder umstrittenen Vorgängen bei der Umfahrung Bad St. Leonhard. Nun sitzt Dörfler für Strache im Bundesrat.