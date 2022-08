FPÖ kontert mit Attacken gegen Medien und ÖVP

Tagelang hatten sich die FPÖ und ihr Parteichef Herbert Kickl nur mit Aussendungen und Postings in sozialen Netzwerken zur Affäre rund um den Ex-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein zu Wort gemeldet. Am Dienstag lud schließlich Mediensprecher Christian Hafenecker zu einer Pressekonferenz, um gegen die Berichterstattung in den Medien – hauptsächlich in der Kronen Zeitung, teilweise auch im KURIER – zu wettern.

Ihm ging es vor allem um die Veröffentlichung des mutmaßlichen Suizidversuchs von Jenewein. Den Abschiedsbrief, von dem in der Krone zu lesen war, bezeichnete Hafenecker als „Fake Brief“, der erfunden worden wäre, um „Herbert Kickl zu schaden“.

Laut Christian Hafenecker sei auch die „Giftküche der ÖVP“ in diesem Fall ins Spiel gekommen. Was ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner sofort zurückwies: „Die FPÖ verbreitet nachweislich einmal mehr Fake News.“