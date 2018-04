FPÖ in Innsbruck: "Müssen Bürgermeister Willi verhindern"

Die Innsbrucker FPÖ wird keine offizielle Wahlempfehlung für die amtierende Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) im Stichwahl-Duell gegen den Grünen Georg Willi aussprechen. "Wir müssen aber einen linken Bürgermeister Willi verhindern", sagte Spitzenkandidat und Stadtparteichef Rudi Federspiel im APA-Gespräch. Es gebe eine "bürgerliche" Mehrheit, die FPÖ wolle mitregieren.

Dies habe er Oppitz-Plörer auch in einem persönlichen Gespräch am Montag mitgeteilt, so Federspiel. Eine Wahlempfehlung werde es nicht geben, denn die FPÖ-Wähler seien mündig genug selber zu entscheiden, so der FPÖ-Frontmann, der seine Partei am vergangenen Sonntag zur zweitstärksten Fraktion machte und knapp die Stichwahl verpasste. Er werde aber dafür werben, dass die blauen Wähler zur Wahl gehen und "nicht den linken Willi wählen, sondern eine bürgerliche Mehrheit unterstützen", machte Federspiel klar.