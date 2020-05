FPÖ-Führung entmachtet Rosenkranz

Der Wirbel nach den blauen Wahlschlappen vom 3. März ist nicht vorbei. Stand zunächst die FPK in Kärnten im Fokus, gärt es nun in Niederösterreich. Landesparteichefin Barbara Rosenkranz weht aus den eigenen Führungsgremien rauer Wind entgegen. Am Dienstag wurden ihr vom Parteivorstand wesentliche Kompetenzen entzogen – sie selbst hatte die Sitzung bereits vorzeitig verlassen.

Nach der verlorenen Landtagswahl war Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache nach St. Pölten gepilgert, um die personellen Weichenstellungen zu überwachen. In den frühen Morgenstunden des 8. März stand fest: Rosenkranz bleibt Landeschefin und wird zusätzlich Klubobfrau des dezimierten Landtagsteams (das Absacken von 10,5 auf 8,2 Prozent kostete zwei Mandate).

Vier Wochen später ist klar, dass Rosenkranz nicht mehr fest im Sattel sitzt. Nachdem am Dienstag die Landesliste für die Nationalratswahl noch einstimmig beschlossen worden ist, war es mit der Einigkeit im Vorstand vorbei. Rosenkranz und einige andere verließen die Sitzung vorzeitig.