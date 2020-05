Die wahre Geschichte eines Bildes

Für FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl war "die Aktion nicht gegen Kinder gerichtet, sondern gegen unhaltbare Zustände im Asylwesen... so gesehen sind die Kinder Leidtragende..." (so seine Quasi-Entschuldigung im KURIER-Sonntag-Interview). Für FPÖ-Chef Heinz Christian Strache ist das Foto von KURIER-Fotograf Jürg Christandl, das am Vormittag des 3. Juni entstand und auf sozialen Medien wie Twitter tausende Mal geteilt wurde, gestellt. "Organisiert", wie er am Sonntag Abend in der ORF-Sendung "Im Zentrum" behauptete. Ein Vorwurf, der schwer wiegt, aber unhaltbar ist, wie ein Blick auf die Fakten zeigt.