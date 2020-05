FPÖ buhlt um ÖVP in Oberösterreich

Derzeit bilden ÖVP (46,8 %) und Grüne (9,2%) eine Koalition. Die SPÖ hält 24,9, die FPÖ 15,3 % der Stimmen. Der FP-Spitzenkandidat, der sich selbst als "rechtsliberal" sieht und mit "Triple A – Ausländern, Arbeit, Armut" ins Wahlrennen zieht, prophezeit der SPÖ "aufgrund der kopflosen Führung im Bund massive Stimmenverluste im Land". Zahlen will er jetzt keine nennen, nur so viel sagen: "Ich gehe davon aus, dass wir die SPÖ überholen können. Wenn wir Zweiter sind, streben wir eine gute Zusammenarbeit mit der ÖVP an. Mein Ziel ist, kein Schwarz-Grün mehr in Oberösterreich."