Telekom-Urteil erst im August

Richter Michael Tolstiuk will die Prozesse zusammenlegen und hat dafür den Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht gebucht. Hauptgrund dafür ist, dass sich der Rumpold-Prozess wegen eines neu bestellten Gutachters in die Länge zieht. Beobachter kritisierten längst, dass die beiden thematisch verwandten Verfahren nicht von Anfang an gemeinsam geführt wurden.

Damit haben nun vor der Nationalratswahl im Herbst Blau und Orange mit einem unangenehmen Monsterprozess zu kämpfen, die Urteile sind für August geplant. Mit Ex-Telekom-Chef Rudolf Fischer und dem bereits erwähnten Arno Eccher gibt es in beiden Prozessen idente Angeklagte. Im Hochegger-Prozess kommen unter anderem noch Klaus Wittauer, Ex-FPÖ/BZÖ-Abgeordneter, sowie der Pressesprecher der ehemaligen BZÖ-Justizministerin Karin Gastinger dazu.