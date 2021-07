"Kasperltheater" um EU-Asylpakt: Kern schreibt Brief an Brüssel

Der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer hat sich nicht gerade begeistert über die jüngste Entwicklung in Österreich zur Flüchtlingsumverteilung gezeigt. "Von einer raschen Umverteilung profitieren alle EU-Staaten, auch Österreich", sagte er am Dienstag in Brüssel.

" Österreich hat in den vergangenen Jahren in Europa gemeinsam mit Schweden und Deutschland die meisten Flüchtlinge aufgenommen und einen großen Beitrag geleistet. So sehen das auch unsere europäischen Partner. Ich würde mir deshalb von Österreich in dieser Frage mehr Sachlichkeit und weniger Symbolpolitik wünschen".

Eine solche Sachlichkeit in der Asylpolitik "gibt es aber nur mit gemeinsamen europäischen Lösungen, zu der sowohl das Relocation als auch das Resettlement Programm gehört". Bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Türkei über das Resettlement-Programm liegt Österreich auf Platz drei. Es wäre wünschenswert, das Engagement weiter zu verstärken und die Aufnahme von Personen auch direkt aus Drittstaaten über humanitären Korridoren mittels Sonderkontingente auszubauen. Für eine Verlängerung der Ausnahmeregelung beim Relocation Programm müsste Österreich mit der EU-Kommission verhandeln, so Weidenholzer.

Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher zeigte unterdessen Verständnis für die Position der österreichischen Regierung. "Es muss zu einer Wende in der EU-Migrationspolitik kommen. Die österreichische Position ist verständlich, da die Zahl der Flüchtlinge im Verhältnis zu den Einwohnern deutlich über dem europäischen und dem italienischen Durchschnitt liegt", sagte Kompatscher laut Nachrichtenagentur ANSA.

Kompatscher, der am Mittwoch in Innsbruck Innenminister Sobotka und den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) trifft, meinte, dass nach Österreichs Ausstieg aus der EU-Umverteilung Deutschland allein die Last für das Relocation-Programm trage. "Dabei tut Deutschland bereits sehr viel auf diesem Gebiet", so Kompatscher.