Wir schaffen das! Schaffen wir das?

Vor allem die Vermeidung von Randgesellschaften sei notwendig. „Flüchtlinge sollen nicht weggesperrt werden, sondern unter uns in unseren Städten und Dörfern wohnen. Man sollte leer stehende Bürogebäude oder Erdgeschoßwohnungen suchen“, soDenk. Mietrechtlich bedarf es keines speziellen Aufenthaltstitels. Wer anerkannter Flüchtling ist, hat auch Zugang zum geförderten Wohnbereich. Wer jedoch eine Wohnung haben will, müsse sich, wie alle anderen auch, anstellen.Als weitere Maßnahme müsse man den raschen Zugang zu beruflichen Beschäftigungen ermöglichen. „Flüchtlinge dürfen nicht gleich in eine soziale Abhängigkeit gestürzt werden“, meint. Sie müssen sich von Anfang an selbst versorgen können, indem zum Beispiel der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert wird. Dieser ist für neu ankommende Flüchtlinge, die einenstellen, noch unzugänglich. Weitere notwendige Integrationsangebote sind der Zugang zu, Sprachkursen und Ähnlichem. 5.000 bis 7.000 Flüchtlinge sind noch im Schulalter.

Letztlich ist es der erleichterte Zugang zur Staatsbürgerschaft, der laut Bauböck einen entscheidenden Grundstein für eine gute Integration legt. „Laut Genfer Flüchtlingskonvention sollte der Zugang zur Staatsbürgerschaft für anerkannte Flüchtlinge leichter sein.“

In der Realität warten Flüchtlinge meist fast mehr als sechs Jahre auf einen Erhalt. „Mit Anerkennung der Staatsbürgerschaft signalisieren wir den Flüchtlingen nicht nur eine politische Zugehörigkeit, sondern auch, dass wir ihnen den Schutz bieten, den ihnen ihr Land weggenommen hat“, so Bauböck. Österreich ist hier europaweit noch Nachzügler.