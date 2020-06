Der lange Weg nach Österreich

Krieg, Gewalt, ein ohnmächtiger Staat, und die Angst um das eigene Leib und Leben: Nur die wenigsten können sich hierzulande vorstellen, was es heißen muss, sein bisheriges Leben hinter sich lassen zu müssen, zu fliehen, und gezwungen zu sein, eine neue Existenz in einem fremden Land aufbauen zu müssen. Noch nie in der Geschichte unseres Kontinents gab es eine so lange Periode des Friedens in Zentraleuropa.

Der KURIER hat vier Menschen besucht, deren Leben und Familien einst verwurzelt waren in Syrien, im Iran, in Serbien und in Gambia. Und die nun versuchen, sich in alten oder neuen Berufen ein selbstständiges Leben aufzubauen. Für drei von ihnen bildete das Flüchtlingslager Traiskirchen den Startpunkt für ihr Leben in Österreich.