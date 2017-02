Flexibler Arbeiten: Gewerkschaft sagt All-In-Verträgen den Kampf an

Die Sozialpartner sollen sich auf flexiblere Arbeitszeiten einigen – so hat es die Regierung vorgeschlagen, so soll es bis Ende Juni passieren.

Nachdem Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund bereits festgehalten haben, dass Überstunden bei einem 12-Stunden-Tag jedenfalls bezahlt werden müssen und sich bei der Kinderbetreuung einige Fragen stellen (siehe Artikel unten), hat die Gewerkschaft nun einen dritten Pflock eingeschlagen. Denn Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Angestelltengewerkschaft GPA-djp, will nun über eine Einschränkung der „All-inclusive-Verträge“ verhandeln. Diese sollten – wie ursprünglich vorgesehen – wieder auf Führungskräfte oder Besserverdiener beschränkt werden. Mit den „All-ins“ werden Normalarbeitszeit, Mehr- bzw. Überstunden, Reisezeiten, Sonn- und Feiertagsdienste sowie Rufbereitschaft pauschal abgegolten. Wegen der hohen Flexibilität und unbürokratischen Handhabe haben sich die Pauschalverträge inzwischen auf fast alle Tätigkeiten ausgebreitet. Laut Arbeiterkammer sind rund 20 Prozent aller Arbeitsverträge in Österreich betroffen – von einfachen Bürojobs bis hin zur Regalbetreuerin im Handel.



Versteckte Mehrarbeit

Katzian sieht in All-in-Verträgen „ein Werkzeug, um nicht bezahlte Überstunden zu vertuschen“ bzw. um Kollektivverträge auszuhebeln. Viele Arbeitnehmer wüssten nämlich nicht, dass ein All-in-Vertrag weder Kollektivvertrag noch Arbeitszeitgesetz außer Kraft setzt. Soll heißen: Auch bei Pauschalabgeltung müssen nur gesetzlich zulässige Überstunden geleistet werden, im Regelfall gilt also die tägliche Höchstgrenze von zehn Stunden Arbeit.

Um festzustellen, ob die Pauschale alle erbrachten Leistungen abdeckt, sind die Arbeitgeber zu einer jährlichen Überprüfung verpflichtet – die in der Praxis häufig unterbleibt. Die GPA bietet für die meisten Branchen einen „All-in-Rechner“ an. Die Auswertung der ersten 35.000 Anfragen ergab, dass 42,7 Prozent aller All-in-Beschäftigten mehr als 45 Stunden pro Woche arbeiten, 17,8 Prozent sogar mehr als 50 Stunden.

Die Wirtschaftskammer lehnt eine Einschränkung bei All-in-Verträgen jedoch ab. Von der flexiblen Regelung würden auch die Arbeitnehmer profitieren. Schließlich gebe es die Pauschalen auch dann, wenn vereinbarte Überstunden nicht geleistet werden. Katzian entgegnet: „All-in für alle wird es mit uns nicht geben.“